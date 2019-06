Dietrofront di Landella, revocati quattro affidamenti del Piano Sociale di Zona: "Non ne sapevo nulla"

"Al fine di evitare qualunque forma di strumentalizzazione o speculazione politico-elettorale, questa mattina ho dato disposizione al Segretario Generale, nella sua veste di dirigente del Servizio Politiche Sociali, di revocare le determine inerenti il Piano Sociale di Zona, tra cui quella di affidamento per un anno degli ‘sportelli sociali’ di quattro parrocchie ad associazioni di promozione sociale.

Quest’ultimo atto, firmato dal Segretario Generale, è un provvedimento gestionale di cui non avevo conoscenza, avendo sospeso l’attività amministrativa nel corso della campagna elettorale. Considero positiva la finalità dell’atto e il meccanismo virtuoso ad esso collegato e sono certo della sua trasparenza. Tuttavia, proprio per evitare strumentalizzazioni, ritengo opportuno sospendere gli atti in questione. Dopo il turno elettorale di domenica, quale che sia l’esito, propongo al mio avversario una verifica delle caratteristiche della determinazione dirigenziale, proprio al fine di dissipare sospetti e dubbi". Così il sindaco uscente e candidato del centrodestra Franco Landella.

Relativamente a questo e alle nomine fatte di recente da Landella in alcuni organismi comunali, il candidato sindaco del centrosinistra Pippo Cavaliere ha annunciato per domani una conferenza stampa, alle 12.00, presso il suo comitato elettorale.