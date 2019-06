Landella dona la fascia tricolore a Sant'Antonio: "In tenera età da lui ho ottenuto una grazia per un serio disturbo"

Questa mattina Franco Landella - prima del suo insediamento a Palazzo di Città - ha partecipato alla messa celebrata per Sant'Antonio da Padova, al quale il primo cittadino è stato sempre particolarmente devoto perché in tenera età ottenne "una grazia per sanare un serio disturbo" ricorda su Facebook il sindaco.

Landella ha anche aggiunto che il Santo di Padova ha sempre accompagnato il suo cammino nella vita e nell'attività politica. "Le due mie elezioni a sindaco di Foggia sono entrambe giunte nei giorni di tredicina di Sant'Antonio. Per questo, al termine della messa celebrata a Sant'Antonio nella chiesa di san Pasquale, ho dedicato la fascia del mio primo mandato al grande Santo, donandola alla chiesa che ne cura il culto"