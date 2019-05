Foggia ultima città d'Italia per efficienza dei Comuni, Cavaliere: "Bocciata l'intera attività di Landella"

Nello specifico, è stata totalmente bocciata la qualità dei servizi forniti, a partire dalla viabilità per arrivare ai servizi sociali. Praticamente, l'intera attività amministrativa. L'Amministrazione Landella ha speso quanto quelle dei comuni analoghi a Foggia, ma ha offerto ai foggiani la peggiore qualità d'Italia. Lo studio dell'Osservatorio conferma un altro dato costantemente negato da Landella: non è vero che il Comune non ha avuto le risorse finanziarie per amministrare e per farlo bene. La verità, che sostengo da mesi, è che l'Amministrazione comunale ha speso male i soldi che ha ricevuto grazie al 'salva enti'. Perché non basta spendere: bisogna saper spendere e Landella non l'ha saputo fare.

Questa ennesima e penosa condanna, però, ci mette di fronte un orizzonte potenzialmente positivo. La qualità dei servizi può migliorare a patto e condizione che ci sia una positiva revisione della spesa comunale, orientata alla razionalizzazione dei costi dei servizi e all'investimento in innovazione progettuale e operativa. Entrambi questi elementi mi sono chiari e sono chiaramente espressi nel programma di governo. Il resto sono chiacchiere e promesse da campagna elettorale che fa chi ha governato per 5 anni Foggia e ci lascia in eredità una serie di fallimenti e record negativi".