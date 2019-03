IDEA e Moldaunia scendono in campo: "Porteremo al Comune di Foggia la battaglia per unirci al Molise"

Un partito giovane e spinto da idee innovative, un movimento per delineare un nuovo futuro per la provincia di Foggia ed, infine, il simbolo di un’azione diretta a far emergere il valore di un meridione desideroso di cambiare rotta. “IDEA" si prepara a guidare la proposta di un lista civica aperta alle forze propositive di Foggia. Questa mattina presso la segreteria provinciale del partito guidato dal senatore Quagliariello, è stato presentato il simbolo della lista che parteciperà alle elezioni comunali di Foggia con 32 candidati senza “precedenti".

“Stiamo lavorando per presentare un lista competitiva attraverso la partecipazione di candidati espressione della società civile” sottolinea il coordinatore cittadino di IDEA Lino Albanese. Sulla stessa lunghezza d'onda il coordinatore provinciale Paolo Dell’erba che ha evidenziato come “IDEA anche alle ultime regionali in Basilicata ha raggiunto il 4,2% rappresentando la vera novità politica". Insieme a IDEA ci sarà Moldaunia. “Chiediamo ai foggiani di darci il sostegno per portare in comune una rappresentanza del nostro movimento in grado di portare avanti il referendum per la nascita di Moldaunia. Siamo sulla buona strada e sono convinto che avremo la giusta risposta dei foggiani desiderosi di tornare alle origini prosperose di una terra che non ha mai avuto legami con la Puglia". Nella lista parteciperà anche Io Sud, partito della Poli Bortone rappresentata sul territorio da Antonello De Leonardis e dalla coordinatrice comunale Catia Loiacono. “Abbiamo deciso di condividere con IDEA questo percorso comune perché ci ritroviamo su molti punti per dare un nuovo impulso alla città di Foggia. Cercheremo di dare il nostro contributo e lo faremo con grande impegno".