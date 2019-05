C'è una Foggia che dice "sì" a Pertosa, l'outsider che sfida i big della politica locale puntando su donne e "gente perbene"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Passeggiata in via Lanza ieri per il candidato sindaco Giuseppe Pertosa, che in serata, presso il suo comitato di viale Michelangelo 222, ha presentato gli aspiranti consiglieri che compongono le due liste che lo sostengono in questa campagna elettorale, 'Lista Pertosa' e 'Forza Foggia', allo slogan di "Sì - Pertosa Sindaco".