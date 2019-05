Mainiero, il candidato sindaco che sogna "Foggia capitale agricola" e vuole "costruire il più grande polo ortofrutticolo d'Europa"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ancora poche ore e poi la campagna elettorale sarà definitivamente chiusa. Sono cinque i candidati a sindaco che si presentano al voto amministrativo del 26 maggio a Foggia. Abbiamo fatto una conversazione-intervista finale con ciascuno di loro, per comprenderne sogni, speranze, progetti e idee per Foggia. Ecco cosa pensa della sua città Giuseppe Mainiero, candidato sindaco della lista civica 'Foggia in testa'.