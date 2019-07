Tra minacce e passi indietro, la Lega trova la quadra: ecco i tre assessori sul tavolo di Landella (forse)

Potrebbe risolversi ad horas la querelle sulla nuova Giunta comunale. Nella giornata di ieri il sindaco Landella ha comunicato i primi nomi della Giunta, inizialmente composta da sei assessori, in attesa che lo scontro interno alla Lega giungesse a una soluzione. Che sembra vicina.

Già nella giornata di domani il primo cittadino potrebbe firmare i decreti e completare la squadra con i tre nomi mancanti. Il partito salviniano, dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi, sembra aver trovato l'intesa su Nicoletta Miranda - avvocatessa e sorella di Luigi -, Marina Corvino - che alla comunali si candidò in ticket con Salvatore De Martino, terzo più suffragato dopo Di Fonso e Fiore - e soprattutto Raimondo Ursitti.

Su quest'ultimo ci sarebbe stato il diktat del partito di D'Eramo e Casanova, che avrebbero minacciato espulsioni. Diversa sorte sia per Paolo la Torre che per Antonio Vigiano, rispettivamente primo e secondo dei non eletti, lasciati loro destino fuori dall'aula.

Naturalmente ora c'è da capire se il compromesso metta al riparo da eventuali 'mal di pancia' di alcuni pezzi grossi, a cominciare da mister preferenze Massimiliano Di Fonso (che non ha ottenuto la presidenza del consiglio finita a Iaccarino) e Alfonso Fiore (che da sempre ha spinto per l'ingresso in giunta di Gianfranco Fariello).

Ecco perché il primo cittadino chiederà che l'intero gruppo consiliare sottoscriva l'ok ai tre nominativi ai quali saranno conferite le deleghe non ancora assegnate (urbanistica, servizi sociali, sicurezza e polizia municipale). Se l'intesa mette al riparo l'aula e la maggioranza Landella lo si capirà nelle prossime ore