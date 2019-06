Gatta festeggia la vittoria di Landella e mette nel mirino la Regione: "È solo l'inizio"

“‘Azzurro Landella’. Questa è una gioia immensa per noi perché abbiamo dato il massimo, ognuno di noi ha lottato una battaglia durissima affinché a Foggia il centrodestra potesse continuare a governare bene.

Siamo stanchi ma felici, non ci siamo sbagliati: i cittadini hanno bocciato un centrosinistra che, anche e soprattutto alla Regione, mette costantemente da parte i bisogni della nostra Capitanata.

Da Foggia vogliamo ripartire come Forza Italia e come coalizione. È solo l’inizio, oggi è un giorno di festa per la nostra comunità, ma già da domani si inizia a lavorare per mettere da parte, anche in Regione, chi ha fatto poche cose e molto male”.