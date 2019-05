Dopo la 'strage di pini', 5 richieste sul verde pubblico ai candidati sindaco di Foggia: rispondono solo in tre

In data 30 marzo l’associazione Co.N.Al.Pa. onlus, delegazione Foggia, ha inoltrato cinque proposte in tema “ verde” ai cinque candidati a Sindaco di Foggia. Il testo, in allegato, prevede sinteticamente: la creazione di una consulta di discussione tra le associazioni ecologiste e l’amministrazione in tema di gestione del verde pubblico urbano; la rivalutazione del regolamento del Verde di Foggia e dei piani di gestione; l’indizione di concorsi di idee per il rimboschimento urbano; l’apertura di uno sportello operativo per i giovani professionisti del verde; la riqualificazione delle rotatorie in cui vi sia assenza di verde.

Alla data di oggi hanno risposto e deciso di condividerne gli intenti i candidati: Giuseppe Pertosa, Giovanni Quarato, Pippo Cavaliere, che hanno firmato il documento proposto. Lo comunica la presidente Gabriella Miccolis, che sostiene come "il documento sottoposto ai candidati sia ancor più attuale alla luce dei gravi recenti accadimenti, che hanno visto il taglio di 101 pini domestici di notevole dimensione in via Napoli,da parte dell'amministrazione comunale e il danneggiamento di varie alberature pubbliche da parte di alcuni vandali".