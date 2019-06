Promesse e bordate in un clima da stadio, piazze stracolme per Cavaliere e Landella: ecco gli ultimi colpi per la Foggia che verrà

Ultimi scampoli di campagna elettorale in un clima da stadio, in due piazze stracolme di sostenitori del centrosinistra e del centrodestra. La piazza di Pippo Cavaliere, incoraggiata da Michele Emiliano, saluta con 'Cavaliere Sindaco di Foggia" (video), dall'altra parte l'isola di Franco Landella saltella al ritmo di "Chi non salta un barese è" (video). Si chiude così la campagna elettorale dei due candidati sindaco che domenica 9 giugno, in occasione del secondo turno di ballottaggio, si contenderanno la guida del capoluogo dauno per i prossimi cinque anni