Mercato del Venerdì, cartellonistica pubblicitaria e lotta all'abusivismo: ecco gli obiettivi del riconfermatissimo Amorese

Tra le conferme del Landella bis, quella che non è mai stata messa in discussione riguarda Claudio Amorese, genero del consigliere comunale Bruno Longo. Non candidatosi, era il contenuto del 'patto di ferro' e l'ex assessore di Agostinacchio che ha corso questa volta sotto le insegne di Forza Italia. Confermata anche la delega che Amorese aveva nella passata consiliatura: Attività Economiche.