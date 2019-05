Tutti con Cavaliere, in aiuto del candidato del centrosinistra arrivano Mainiero e Pertosa. Obiettivo: battere Landella

Si avvicina la data del ballottaggio. E il candidato del centrosinistra, Pippo Cavaliere, prova a fare man bassa di alleati al secondo turno per togliere terreno (politico) al candidato del centrodestra e suo avversario, Franco Landella. Domani, 1 giugno 2019, è in programma una conferenza stampa organizzata da Cavaliere a cui parteciperanno i candidati sindaco del primo turno Giuseppe Mainiero e Giuseppe Pertosa. L'incontro si svolgerà a partire dalle ore 11.30, presso il Comitato elettorale (corso Garibaldi, 16).

E' di tutta evidenza che sarà l'occasione per annunciare accordi in vista del turno di ballottaggio di domenica 9 giugno. Giuseppe Mainiero lo aveva già preannunciato a Foggiatoday ieri. Anche, par di capire, più che di apparentamenti tecnici, verranno annunciati accordi politici.

I numeri raccolti da Mainiero e Pertosa al primo turno, tuttavia, non sono sufficienti al candidato del centrosinistra per superare il candidato del centrodestra. Ago della bilancia resta il Movimento 5 Stelle, che ancora non si è ufficialmente espresso su un eventuale suo sostegno al secondo turno.