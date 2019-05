A Foggia sarà ballottaggio tra Landella e Cavaliere: il sindaco uscente si ferma al 46,11%, il M5S al 15%. Mainiero e Pertosa non arrivano al 3%

E' terminato a tarda notte lo spoglio delle 147 sezioni scrutinate dalle 14 di ieri pomeriggio. Il 9 giugno i 122mila aventi diritto al voto dovranno tornare alle urne per scegliere chi tra Franco Landella e Pippo Cavaliere guiderà la città di Foggia nei prossimi cinque anni.

Ancora una volta sarà centrodestra vs centrosinistra, esattamente come accadde nel 2015 quando il primo cittadino uscente ebbe la meglio sull'ex candidato sindaco Augusto Marasco per appena 366 preferenze.

Franco Landella chiude con 36400 voti, pari al 46,11%. Quasi 10mila voti in meno (26613) per Pippo Cavaliere, che si ferma al 33,71%. Terzo Giovanni Quarato del Movimento 5 Stelle con 11970 preferenze, il 15,16%. Sotto il 3% Giuseppe Mainiero, che non va oltre i 2326 voti (2,95%). Chiude il candidato sindaco ed ex consigliere comunale Giuseppe Pertosa con un 2,07%, pari a 1636 consensi