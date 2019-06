Mainiero va con Cavaliere, Alfonso Buono prende le distanza: "Ero, sono e resto un uomo di destra"

“Quando ho sposato il progetto della lista 'Foggia in Testa', con il candidato sindaco Giuseppe Mainiero, l’ho fatto nella convinzione che si trattasse di una iniziativa civica ma con una connotazione politica definita, ed è per questo che ho deciso di candidarmi. Oggi, con rammarico, vedo che il candidato sindaco che ho contribuito a sostenere, classificandomi come candidato consigliere più votato della sua lista (429 voti, ndr), ha scelto di collocarsi per il turno di ballottaggio nel perimetro politico del centrosinistra".

Per Alfonso Buono, quindi, non resta altra scelta che prendere le distanze dall'accordo stretto da Mainiero con il candidato sindaco del centrosinistra, Pippo Cavaliere. "E' un perimetro politico in cui non mi riconosco e che non mi appartiene", continua Buono. "La mia estrazione politica di destra è chiara e non è mai stata in discussione. Non posso partecipare a formule in cui questa caratteristica sia annullata e risucchiata dentro un’alleanza di centrosinistra. Pertanto dichiaro pubblicamente la mia non condivisione e la mia non partecipazione al percorso che Giuseppe Mainiero ha deciso di intraprendere. Ero, sono e resto un uomo di destra, collocato per coerenza nel ruolo di naturale avversario del Partito Democratico e del centrosinistra. Non è per me in alcun modo possibile sostenere elettoralmente e politicamente il centrosinistra ed il candidato sindaco Pippo Cavaliere”.