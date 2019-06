E' il giorno del ballottaggio: urne aperte per oltre 122mila elettori, Foggia decide il sindaco tra Landella e Cavaliere

Ore 12 - Il dato parziale dell'affluenza alle urne a Foggia

Cinque comuni al ballottaggio in Capitanata, dalle 7 di questa mattina urne aperte a Foggia, San Severo, San Giovanni Rotondo, Torremaggiore e Orta Nova. Oltre 220 mila gli aventi diritti al voto.

Queste le sfide: Pippo Cavaliere e Franco Landella a Foggia, Francesco Miglio e Maria Anna Bocola a San Severo, Michele Crisetti e Giuseppe Mangiacotti a San Giovanni Rotondo, Leonardo De Vita ed Emilio di Pumpo a Torremaggiore, Domenico Lasorsa e Antonio Di Carlo a Orta Nova.

Le operazioni di voto termineranno alle 23, lo spoglio comincerà immediatamente dopo. Due i dati parziali dell'affluenza alle urne, quello delle 12 e quello delle 19.

Nel capoluogo dauno sono 147 le sezioni per 122.783 aventi diritto al voto, a San Severo 56 per 45.345 elettori, a San Giovanni Rotondo 26 per 23.970, a Torremaggiore 17 per 14107 e infine a Orta Nova 16 per 13868.