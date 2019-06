Pippo Cavaliere strizza l'occhio ai cinquestelle: "Mi ritrovo nella gran parte delle vostre proposte"

Quest'ultimo è un discrimine netto e sostanziale, non una banale esternazione formale. E quanto sia decisivo affermarlo è reso evidente dalle opacissime prassi di gestione dei fondi del Piano Sociale di Zona da parte dell'Amministrazione comunale uscente. Per 24 anni mi sono quotidianamente impegnato al fianco delle vittime dell'usura, sono stato io stesso vittima della violenza criminale e mai, mai riuscirei anche solo ad ipotizzerei di utilizzare per interessi politici o personali lo strumento finanziario e operativo finalizzato alla risoluzione di problemi, anche gravi, delle persone in condizioni di bisogno e disagio.

Nel dettaglio programmatico, cito tra le tante azioni condivisibili quelle relative agli istituti di partecipazione dal basso e di trasparenza amministrativa, il bilancio partecipato, la strategia Rifiuti Zero, lo stop al consumo del suolo, la mobilità sostenibile, i vigili di quartiere, lo Sportello start-up, le Politiche di integrazione, la tutela degli animali. Azioni, queste e molte altre, che integrano e arricchiscono coerentemente il mio programma, rendendo ancor più evidente come e quanto il futuro di Foggia ci appartanga.

Lo affermo non per blandire l'elettorato del Movimento 5 Stelle o sollecitare endorsement da parte dei suoi rappresentanti; intendo più genuinamente manifestare, fin da ora, la piena disponibilità a stabilire positive sinergie operative con chi sarà in Consiglio comunale a condividere la quotidiana azione di governo della città. E lo faccio forte di almeno una consapevolezza: la mia candidatura e il mio progetto per il futuro di Foggia sono assolutamente alternativi a quelli del sindaco uscente.

Agli attivisti e agli elettori del Movimento 5 Stelle la scelta, sperando sia quella più utile ai foggiani"