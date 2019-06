De Leonardis esalta la vittoria di Landella: "Premiate continuità e coalizione vera, non l'Arca di Noè"

“Esprimo il mio ringraziamento e i miei complimenti per Franco Landella, riconfermato sindaco di Foggia con un largo consenso, protagonista di un’esaltante battaglia elettorale, iniziata con le primarie del centrodestra, cui si è sottoposto con umiltà e spirito di squadra pur essendo il sindaco in carica; e proseguita con la sfida a quattro avversari che avevano lui e la sua amministrazione come principale bersaglio, come testimoniato dagli accordi per il ballottaggio. Ma ha mostrato nervi saldi, passione e capacità di empatia, un legame profondo con la sua, la nostra città, qualità umane prima ancora che politiche che, insieme al leale sostegno degli alleati e all’impegno di ogni componente la coalizione (una coalizione vera e non un’arca di Noè che contiene tutto e il suo contrario, senza alcun orientamento definibile), hanno prodotto una significativa affermazione". Così Giannicola De Leonardis all'indomani del risultato del ballottaggio.

"Le elezioni amministrative hanno del resto fatto registrare in Puglia, nei comuni capoluogo (a Bari, Lecce, Foggia) e in quelli più piccoli, al primo turno e al ballottaggio, la generale volontà dei cittadini di garantire continuità e premiare i sindaci uscenti, magari in stridente contrasto con i risultati delle elezioni europee o delle politiche lo scorso anno. Questo rende ancora più importante e significativo un voto basato sul giudizio dell’operato, e non su altre componenti e pregiudiziali”.