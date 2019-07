La Cultura è della riconfermata Giuliani, che ricorda il papà e ringrazia Foggia: "Cercherò di non deluderti"

Anna Paola Giuliani, riconfermata assessore alla Cultura dal sindaco Franco Landella, ringrazia Foggia e la sua squadra, rivolgendo un pensiero al papà nonché ex sindaco di San Severo.

Cinque anni fa, a una perfetta sconosciuta, un regalo inaspettato cambiò per sempre il corso delle cose. Cinuqe anni dopo, è un’emozione indescrivibile, unica. Grazie di cuore al mio sindaco Franco Landella, al mio grande amico Lucio Ventura, al collega amico Francesco Morese , alla mia grande squadra, alla mia famiglia, a tutti voi amici reali e virtuali, l’affetto e la vicinanza si manifestano in mille modi. Grazie a te, Foggia, cercherò di non deluderti, non potrei amarti più di così. Un grazie speciale, con gli occhi rivolti a lassù, a te che mi abbracci con la mente e con il cuore, papà...adesso a lavoro. Vi abbraccio tutti .