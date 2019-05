Anna Lops e il suo "Senso Civico": l'avvocato civilista inaugura del comitato elettorale

Si terrà domani domenica 5 maggio, dalle ore 19.30, l’inaugurazione del Comitato elettorale dell’Avv. Anna Lops di Corso Cairoli 44.

Avvocato Civilista, abilitata alle Magistrature Superiori, si è laureata con il massimo dei voti all’Università degli Studi di Foggia ed è altresì docente di scuole superiori nelle materie giuridico-economiche.

“Mi sono da sempre impegnata nel sociale in attività di volontariato e, negli ultimi anni, in ambito associativo forense, nel quale, attualmente, sono componente dell’Ufficio Legislativo dell’Aiga Nazionale e Vice Presidente della Sezione foggiana”.

“Ho deciso di mettere al servizio della comunità l’esperienza e la sensibilità che ho maturato nel corso degli anni in tali ambiti, nonché l'impegno, la passione e l'entusiasmo che profondo in ogni sfida cui vengo chiamata e ho scelto la lista “Senso Civico per Foggia” poiché ritengo che sia l’espressione di quella professionalità, competenza e senso del dovere di cui ha bisogno la Nostra amata Città”.

Tra i suoi obiettivi principali, “la legalità, un'efficace ed efficiente gestione della cosa pubblica, l'attenzione ai bisogni dei più deboli e una migliore qualità della vita per tutti i cittadini”.

Saranno presenti all’inaugurazione il Candidato Sindaco Pippo Cavaliere e l’Assessore Regionale all’agricoltura, nonché candidato consigliere, Leonardo Di Gioia.