Andrea Orlando a Foggia per 'benedire' i candidati del Partito Democratico: "La città è sprofondata, aiutiamola"

Il Partito Democratico foggiano presenterà alla città i candidati al Consiglio comunale con una manifestazione a cui parteciperà il vice segretario nazionale Andrea Orlando. L'evento è in programma giovedì 9 maggio, a partire dalle 19.00, presso la Sala Farina (via Campanile, 10), nel cuore del centro storico foggiano. Vi parteciperanno tutti i candidati del Partito Democratico e il candidato sindaco Pippo Cavaliere.

"Abbiamo composto una lista all'altezza della sfida per il cambiamento vero di Foggia - afferma il segretario cittadino Davide Emanuele - chiedendo e ottenendo la disponibilità ad impegnarsi di donne e uomini pienamente rappresentantivi di segmenti sociali, zone della città e aree di impegno professionale.

Il cambiamento e il rinnovamento lo abbiamo già praticato schierando 32 candidati tra i quali c'è un solo consigliere comunale uscente, perché davvero sosteniamo la necessità di apportare punti di vista originali e idee innovative per far emergere Foggia dalla crisi economica e sociale in cui è scivolata, anno dopo anno, dal 2014 ad oggi.

La manifestazione che sarà conclusa dal vice segretario nazionale Andrea Orlando - conclude Davide Emanuele - offrirà il modo di conoscerli tutti, i candidati, e di ascoltare dalla loro voce le ragioni dell'impegno e gli obiettivi concreti di ciascuno per il bene della città".