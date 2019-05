Fondi alle imprese e lotta all'evasione fiscale, M5S col sottosegretario Cioffi: "Ecco come rinasce Foggia"

Via Lanza si è fermata ad ascoltare il Sottosegretario al MISE Andrea Cioffi, il candidato sindaco Giovanni Quarato, il senatore Marco Pellegrini, le consigliere regionali Antonella Laricchia e Rosa Barone e i candidati al Parlamento Europeo Mario Furore e Chiara Maria Gemma. Martedì 30 aprile, con i tantissimi cittadini presenti, si è parlato del futuro di Foggia e di un tema centrale: lo Sviluppo Economico.

“Lo sviluppo del territorio passa dallo sviluppo delle coscienze e da una rivalutazione del decoro morale di Foggia. Una città senza un’economia è una città che non può avere un futuro. Purtroppo ci troviamo di fronte a una Foggia che sta morendo per colpa di chi l’ha amministrata negli ultimi 20 anni: i giovani vanno via e non tornano più e questo è ingiusto e dannoso per la nostra economia e per la nostra crescita”.

“Stiamo lavorando con grande determinazione – ha affermato il Sottosegretario al MISE Andrea Cioffi-. Abbiamo messo in campo diverse cose: al Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo messo a disposizione un fondo di un miliardo di euro per far ripartire le imprese, per le start up, per l’innovazione tecnologica; ora partiremo con dei bandi: spero di riuscire quanto prima a pubblicare un bando per applicare l’intelligenza artificiale al settore della grande evasione fiscale. Noi dobbiamo iniziare a colpire gli evasori. Si può fare: ma non basta l’Italia, serve l’Europa. E noi saremo avanguardisti e spiegheremo all’Europa che può e deve avere un ruolo”.

La serata si è conclusa con tutta la squadra di Giovanni Quarato al completo che lo ha raggiunto sul palco. “Io ci credo” il grido di battaglia, l'invito a tutti i Foggiani a non mollare ed a impegnarsi per far rinascere la città.

Il Sottosegretario, il candidato sindaco Quarato e il candidato al Parlamento Europeo Mario Furore nel pomeriggio hanno avuto un incontro con alcune aziende, eccellenze del territorio, presso la sede di Arpitel. Si è parlato, in particolare di come far nascere, crescere e sostenere le imprese del territorio, attraverso lo sviluppo di reti infrastrutturali e organizzative. Le aziende presenti all’incontro: Arpitel e consociate; Rosso Gargano; Cantine Teanum; Rete del Mediterraneo; Imprenditore Vincenzo D’Errico.