Elezioni Comunali 2019: l'affluenza alle urne a Foggia e in Provincia alle 12

Elezioni Comunali, ecco i dati parziali alle 12 sull'affluenza alle urne a Foggia e nei comuni della provincia al voto. Si sono recati alle urne il 19,86% degli aventi diritto al voto in Capitanata. In provincia di Foggia, per le Europee, l'affluenza alle urne al momento è del 15,72%.

Apricena 24,09%

Biccari 20.58%

Carlantino 15,19%

Castelluccio Valmaggiore 10,85%

Castelnuovo della Daunia 20,83%

Celle di San Vito 12,58%

Deliceto 23,04%

Foggia 20,64%

Lesina 20,46%

Lucera 19,01%

Orta Nova 20.89%

Poggio Imperiale 19.43%

San Giovanni Rotondo 16,85%

San Severo 18,43%

Sant'Agata di Puglia 19,28%

Stornarella 21,68%

Torremaggiore 19,95%

Troia 20.01%

Volturara Appula 13,30%

Volturino 21,81%