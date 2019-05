Elezioni Comunali 2019: il dato definitivo dell'affluenza alle urne a Foggia e in Provincia

Ecco il dato definitivo sull'affluenza alle urne di Foggia, San Severo e degli altri comuni della provincia. In provincia di Foggia, per le elezioni Europee, ha votato il 54,96% degli aventi diritto al voto rispetto al 56,87% delle scorse Europee. Alle Comunali ha votato il 66,73% degli aventi diritto al voto, affluenza in calo di 4,5 punti in percentuale.

Apricena

66,43 rispetto al 70,95 delle precedenti elezioni

Biccari

69,94% rispetto al 74,37 delle precedenti elezioni

Carlantino

47,85 rispetto al 53,15 delle precedenti elezioni

Castelluccio Valmaggiore

43,52 rispetto al 57,72 delle precedenti elezioni

Castelnuovo della Daunia

57,32 rispetto al 59,77 delle precedenti elezioni

Celle di San Vito

42,05 rispetto al 45,92 delle precedenti elezioni

Deliceto

71,85 rispetto al 72,43 delle precedenti elezioni

Foggia

66,71 rispetto al 70,44 delle precedenti elezioni

Lesina

68,51 rispetto al 71,92 delle precedenti elezioni

Lucera

66,53 rispetto al 73,12 delle precedenti elezioni

Orta Nova

73,00 rispetto al 78,04 delle precedenti elezioni

Poggio Imperiale

73,17 rispetto al 73,92 delle precedenti elezioni

San Giovanni Rotondo

64,24 rispetto al 68,82 delle precedenti elezioni

San Severo

64,28 rispetto al 70,59 delle precedenti elezioni

Sant'Agata di Puglia

71,27 rispetto al 75,09 delle precedenti elezioni

Stornarella

79,21 rispetto all'83,73 delle precedenti elezioni

Torremaggiore

70,16 rispetto al 73,36 delle precedenti elezioni

Troia

72,40 rispetto al 76,39 delle precedenti elezioni

Volturara Appula

37,09 rispetto al 40,18 delle precedenti elezioni

Volturino

74,25 rispetto al 77,21 delle precedenti elezioni