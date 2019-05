Comunali ed Europee: seggi aperti, in 122mila scelgono sindaco di Foggia e in 508mila gli europarlamentari

Elezioni amministrative ed Europee. Sono in tutto venti i Comuni della provincia di Foggia che oggi, domenica 26 maggio, svolgeranno ambedue le competizioni elettorali. Capoluogo compreso. I seggi saranno aperti dalle 7.00 alle 23.00.

Per le elezioni amministrative, la platea degli eventi diritto al voto in Capitanata è pari a 294.562 elettori. 122.783 a Foggia città. 351 le sezioni allestite, 147 nel capoluogo. Per le elezioni europee, invece, sono 508.285 gli aventi diritto al voto, 120.060 a Foggia. 652 in questo caso le sezioni allestite su territorio provinciale.

Se alle elezioni comunali è ammesso il voto disgiunto nei comuni superiori ai 15mila abitanti, alle europee no: si possono esprimere fino a tre preferenze ma della stessa lista, di cui una di genere diverso.

Elezioni comunali 2019

Venti i centri foggiani che vanno al voto amministrativo per rinnovare sindaco e consiglio comunale. 64 gli aspiranti sindaco.

Partiamo da Foggia. Qui sono cinque i candidati a sindaco per 518 candidati consiglieri. C’è il sindaco uscente dirigente di Forza Italia, Franco Landella (qui l’intervista), candidato del centrodestra, sostenuto da una coalizione di sette liste: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Idea – Moldaunia, e le due civiche Destinazione Comune e Foggia Vince. Segue il candidato sindaco del centrosinistra, Pippo Cavaliere (qui l’intervista), sostenuto da una coalizione di cinque liste: Partito Democratico, Foggia Popolare, La Città dei Diritti, Foggia Civica, Una Città per Cambiare e Senso Civico.

Il Movimento 5 Stelle si presenta con una sola lista, con Giovanni Quarato sindaco (qui l’intervista). Una sola lista anche per l’ex FDI Giuseppe Mainiero (qui l’intervista), candidato sindaco sostenuto dalla civica ‘Foggia in Testa’. Quindi il consigliere uscente ex Forza Italia e ex Ncd Giuseppe Pertosa (qui l’intervista), sostenuto da due liste civiche: Forza Foggia e Lista Pertosa.

Anche a San Severo sono cinque i candidati a sindaco, per 444 candidati consiglieri. Uscente e ricandidato col centrosinistra è l’avvocato Francesco Miglio (qui l’intervista), sostenuto da una coalizione di cinque liste. Il suo ex presidente del consiglio comunale, Marianna Bocola, è invece la candidata leghista del centrodestra, a capo di una coalizione di otto liste, per la quale si è speso anche il leader della Lega Matteo Salvini. Segue Nazario Tricarico, sostenuto da quattro liste. Quindi il Movimento 5 Stelle, con Gianfranco Di Sabato candidato sindaco. E il medico Raffaele Fanelli, a capo della civica ‘Volare Alto’.

Sono quattro invece i candidati sindaco a Lucera, per un totale di 15 liste. Quattro candidati sindaci a San Giovanni Rotondo, che va alle urne anzitempo, e sei a Torremaggiore, anch’essa commissariata. Due i candidati a sindaco ad Apricena, boom invece ad Orta Nova, dove ci provano in sette. Nei cinque reali siti va al voto anche Stornarella, con tre candidati a sindaco. Tre i candidati a Lesina, tre anche a Poggio Imperiale.

Sui Monti Dauni, sfida due per la fascia tricolore a Troia, due candidati a sindaco anche a Biccari, tre invece a Volturino. Corsa a quattro a Deliceto, due a Sant’Agata di Puglia, 400 abitanti a Volturara Appula e cinque candidati a sindaco, due a Carlantino, due a Castelluccio Valmaggiore, due a Castelnuovo della Daunia. Quattro candidati infine a Celle di San Vito, comune che conta solo duecento anime.

Elezioni europee

Dalla Capitanata (di nascita o d’adozione) ci provano in 13 (leggi qui i dettagli).