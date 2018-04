Vico del Gargano: l’UdC sosterrà la lista del candidato sindaco Michele Sementino

L’UdC ha deciso di condividere il progetto amministrativo della lista a sostegno del candidato sindaco Michele Sementino. Si tratta di una scelta condivisa dagli organi locali del partito, che hanno preso atto di una rinnovata disponibilità a una politica di rilancio dello sviluppo territoriale, facendo riferimento a temi che da sempre appartengono all’impegno politico dell’UdC.

“La scelta di sostenere la lista Sementino non è un capriccio, ma una decisione meditata e consapevole, dato che l’UdC ha trovato un’ampia sponda ai temi che appartengono al suo impegno politico in favore di Vico del Gargano. Non è un colpo di spugna su battaglie che abbiamo portato avanti negli ultimi anni. Non c’è nessuna rinnegazione di quanto sostenuto, anche pubblicamente, in molte occasioni, delle critiche avanzate e dell’opposizione fatta, ma si tratta di una condivisione di obiettivi che vanno nell’interesse del rilancio del territorio e dei vichesi, che hanno bisogno di un progetto amministrativo più incisivo, come è stato più volte rimarcato dall’UdC», sostiene il commissario dell’Unione di Centro di Vico del Gargano

L’avv. Luigi Palmieri evidenzia: “Venuta meno la disponibilità dell’amica Raffaella Savastano, per motivi personali, che ringrazio per il suo impegno, l’UdC ha trovato nella lista a sostegno di Sementino, pieno riconoscimento dei suoi obiettivi di amministrazione della città. In pratica non è cambiato nulla rispetto alle nostre intenzioni. Non c’è stato nessun salto della quaglia, ma una vera e propria contaminazione di obiettivi e pieno accoglimento dei temi cari al partito che hanno permesso di trovare una sintesi efficace per garantire un’amministrazione attenta e attiva. Attenta alle esigenze degli operatori turistici, delle imprese artigianali, dei cittadini. Attiva rispetto alle politiche di sviluppo, tutela del territorio, alla valorizzazione del centro storico e delle tradizioni culturali. In questo senso la lista Sementino si è impegnata a dare piena rappresentanza nel suo programma amministrativo ai temi portati avanti dall’UdC, recependo punti, obiettivi e strumenti che appartengono all’idea di governo della città che contraddistingue il nostro partito.»