Corsa a Palazzo Celestini, Paki Attanasio fuori dalla partita: "Smentisco mia candidatura a sindaco"

San Severo. Paki Attanasio smentisce l'eventualità di una sua possibile candidatura a sindaco. Ieri Foggiatoday aveva inserito il suo nome tra quelli su cui, secondo indiscrezioni, vi sarebbero valutazioni in queste ore da parte delle forze politiche. Attanasio scrive: "Mi corre l'obbligo di smentire in maniera categorica una mia possibile candidatura a sindaco della Città di San Severo, in occasione delle prossime elezioni amministrative .

La notizia della mia presunta candidatura è del tutto fuori luogo, tendenziosa, che genera solo confusione sia nel mondo politico che in quello associativo- culturale, dove la scrivente opera con serietà, passione ed impegno da molti anni; inoltre coinvolgendo impropriamente anche il nome di mio marito" (il notaio Renzo Cassano, ndr).