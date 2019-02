Miglio vuole rifare il sindaco e rilancia 'San Severo Cittá d'Europa': "Con me legalità e 40 milioni di investimenti"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Si terrà sabato 23 febbraio, alle ore 18, nella sede di Corso Garibaldi n. 23, l'inaugurazione del Comitato elettorale di Francesco Miglio Sindaco.

Saranno presenti i rappresentanti dei partiti e dei movimenti facenti parte della coalizione che sostiene la ricandidatura dell'Avv. Francesco Miglio, Sindaco uscente di San Severo.

"Sarà l'occasione per incontrare cittadini ed amici, per spiegare loro quanto fatto in questi cinque anni che vanno a concludersi. - dichiara Miglio - Anni complessi ma anche entusiasmanti, che ci hanno restituito l'immagine di una Città che vuole crescere ed ha oggi tutte le carte in regola per farlo, candidandosi ad essere una delle più virtuose Città d'Europa. I risultati ottenuti sotto il profilo della sicurezza e quelli realizzati ed in cantiere sul piano della crescita economica, uniti alla salvaguardia dei conti e alle misure di nuova occupazione messe in campo dopo anni di chiusura della Pubblica Amministrazione, sono i risultati più lampanti e tangibili del buon lavoro fatto".

"Andiamo avanti per questa strada - continua Miglio - per costruire una San Severo moderna, sicura, accogliente e coesa, certi che quella del centrosinistra sia l'unica proposta di buona amministrazione possibile per scongiurare che il nostro futuro sia ostaggio di populismi inconsistenti alla prova di governo o , peggio ancora, di pseudo sovranismi rissosi che di nuovo hanno solo il simbolo. ESSERCI E' UN DOVERE, oggi più di ieri".