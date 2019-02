Due donne per riunire il centrodestra di San Severo: si fa largo la 'suggestione rosa' Caposiena - Giuliani

Caposiena-Giuliani in ticket in vista delle prossime elezioni amministrative. E’ questa la suggestione che si starebbe facendo largo nelle ultime ore a San Severo per compattare il centrodestra. Rosa Rosalina Caposiena, dirigente azzurra di primo piano e candidata quasi di diritto alla corsa per la fascia tricolore (e per la quale si sta spendendo il segretario provinciale di Forza Italia, Raffaele Di Mauro), potrebbe ricoprire appunto il ruolo di candidato sindaco in quota Forza Italia, affiancata da Anna Paola Giuliani, assessore a Foggia ma originaria di San Severo, il cui nome incontrerebbe il sostegno della Lega locale (anche se Caroppo, segretario regionale, ha smentito questa circostanza) e dell’Udc di Angelo Cera.

Che sia ipotesi fondata o gossip politico saranno le prossime ore a dirlo. Domani è previsto un nuovo incontro del tavolo provinciale del centrodestra che dovrà provare a trovare la quadra negli altri comuni chiamati al voto. San Severo compresa. Dove sono già in corsa il sindaco uscente, Francesco Miglio, forte dell’appoggio del Partito Democratico e del presidente Emiliano, l’outsider civico Nazario Tricarico, partito da tempo con il suo progetto su cui è confluito di recente anche Matteo Ianzano, segretario dimissionario del Pd, e Gianfranco Di Sabato, candidato M5S.

La quadra più difficile da trovare è proprio quella in casa centrodestra. E non sono pochi coloro che continuano a sostenere che tra le due “litiganti”, la benedizione possa giungere su un terzo nome (mai silenziatesi le voci sull’ex consigliere socialista, poi ex An, ingegnere e politico di lungo corso, Emilio Sacco).