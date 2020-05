Elezioni Regionali, riparte l’attività politica pubblica del candidato Matteo Masciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Dopo più di due mesi di videoclip, foto e comunicati sui social, riparte l’attività politica in pubblico del candidato al Consiglio Regionale della Puglia, Matteo Masciale, nelle fila del Partito Democratico, a sostegno del Governatore uscente, Michele Emiliano.

“In realtà non ci siamo mai fermati – dichiara l’imprenditore di San Giovanni Rotondo – e anche durante questo periodo che ha messo a dura prova l’intera nazione, con il mio staff abbiamo cercato di tenere vivi quotidianamente (con messaggi e post) i nostri contatti ed informare ed esortare, quanto più possibile, la popolazione sui rischi e sui corretti comportamenti da osservare durante il Coronavirus, che attenzione non è ancora alle spalle e che richiede ancora ulteriori sforzi collaborativi da parte di tutti”, ha chiosato l’attuale consigliere comunale sangiovannese.

“Ho già ripreso gli incontri col mio staff in tutta sicurezza – spiega Masciale – per riprogrammare e continuare il lavoro iniziato in realtà già agli inizi del 2020. A breve sarò di nuovo in tutti e 61 i Comuni della Provincia di Foggia (nel pieno rispetto e con tutte le precauzioni richieste dalle normative vigenti)e se ce ne sarà bisogno ritornerò più e più volte per affrontare quelle che sono le problematiche di ogni realtà e cercare, insieme ai suoi cittadini, di trovare una soluzione condivisa alle preoccupazioni di sempre e a quelle create recentemente dal Covid-19 cosi da sostenere imprenditori, artigiani, professionisti, lavoratori e famiglie a fronteggiare le difficoltà di queste settimane e sostenere la loro ripresa dopo la fine dell’emergenza sanitaria”.

“Vi invito quindi – conclude il candidato – a seguire i miei canali ufficiali per essere sempre informati sui miei itinerari e le mie iniziative in vista delle elezioni che molto probabilmente si terranno il prossimo autunno. Mai come in questo periodo storico è importante la programmazione, ed è quello che voglio fare già da domani insieme a voi”.