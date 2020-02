Conferenza stampa di presentazione della candidatura di Gino Giorgione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Venerdì 7 febbraio, alle 10, presso la sala Convegni Formedil (via Napoli, KM 3.800, Foggia), Gino Giorgione presenterà ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni regionali per la lista “Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia”). Alla conferenza interverrà Alfonso Pisicchio, assessore regionale all’Urbanistica.