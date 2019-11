Matteo Salvini torna in Puglia per prendersi la Regione, Lega ribadisce: "No a Raffaele Fitto"

"Non vogliamo nomi del passato, di chi è stato già presidente della Regione ma una figura frutto della sintesi tra le forze sovraniste, che possa dialogare con tutte le forze del centrodestra. Grazie a noi il centrodestra ha il vento in poppa. Il tavolo nazionale deciderà ma chiederemo a Salvini che vi siano delle novità.“ Così la Lega oggi a Bari è tornata a ribadire il suo no alla candidatura a governatore dell’europarlamentare dei Fratelli d’Italia e già presidente della Regione Puglia, Raffaele Fitto.

Lo ha fatto attraverso il parlamentare e segretario Rossano Sasso nel corso della conferenza stampa convocata per presentare la due giorni di gazebo per “sfrattare” Michele Emiliano organizzata in tutta la Puglia nel weekend. A Foggia, fa sapere il segretario cittadino Antonio Vigiano, i banchetti di raccolta firme saranno allestiti domani e dopodomani, 23 e 24 novembre, in piazza Lanza, all’altezza della libreria Ubik. Sempre Sasso ha annunciato l’arrivo di Matteo Salvini in Puglia nel mese di dicembre.