Aspettando Salvini, la Lega foggiana serra le fila e rilancia (contro Fitto): "I giochi non sono ancora chiusi"

Alla vigilia dell'arrivo di Salvini in Puglia (domani, alle 18.00, è atteso a Bari), la Lega foggiana serra le file. Lo fa all'Opera Pia Scillitani, convocando dirigenti e militanti sul "No Tax Day", la rivoluzione fiscale propagandata dal segretario federale. "La Lega al Governo ha già tentato di portare la Flat Tax al 15% per le partite IVA fino a 65.000 euro che ha permesso a tante imprese di respirare, svilupparsi, assumere, ha visto la nascita di migliaia di nuove partite IVA e insieme a Quota 100 rappresenta un punto cardine della politica economica nel programma del partito. Idee di buonsenso contro il Governo delle tasse e poltrone PD-M5S che ancora una volta ha dimostrato il tradimento verso gli Italiani votando l’approvazione del MES" ha spiegato il segretario provinciale, Daniele Cusmai. Oltre a lui, a Foggia l’europarlamentare Massimo Casanova, la parlamentareTateo e il vicesegretario Regionale Riviello.

E' stata l'occasione anche per tornare a rilanciare una candidatura leghista alla Presidenza della Regione Puglia. E' questo che la base leghista sta dicendo - e dirà ancora domani - a Salvini: l'ipotesi Raffaele Fitto (ormai più che una ipotesi) non piace per niente ai salviniani pugliesi, restii a capitolare sul "vecchio che avanza" sostengono, che "di cui il popolo pugliese si ricorda, e non certo benevolmente" secondo molti. Che soprattutto nella Lega vi siano detrattori e nemici giurati di Fitto è cosa nota, d'altronde il partito del Carroccio da queste parti si è costruito proprio, ed anche, su coloro che nel tempo lo hanno abbandonato. Ritrovarselo candidato presidente non è il massimo. Il pallino è nelle mani di Salvini. I dirigenti pugliesi sono convinti che la giornata di domani possa essere pregna di novità, dicono sibillini. Foggiatoday ha intervista il vicesegretario regionale, Giovanni Riviello.