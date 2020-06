Sulla barca di Fitto l'altra Lega di Caroppo, che ha pronto il Piano B: la lista del presidente

Il centrodestra pugliese è ancora nel limbo, nell'anticamera del tridente che dal comignolo continua a far uscire fumate grigio-nere. L'attesa comincia a diventare sfiancante per i candidati in pectore e i pretendenti che vorrebbero imbandire una campagna elettorale. Anche oggi, tanto per cambiare, si auspica un incontro decisivo a livello nazionale dei tre leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia per sciogliere il nodo dei candidati alla presidenza della Regione di Puglia e Campania. Raffaele Fitto, imperterrito, intensifica la sua campagna elettorale social. Da giorni è quasi fatta. "Nelle prossime ore" è il refrain che tiene sulle spine la base. Non può che aspettare il verdetto chi punta alle liste del presidente e i partiti fremono per comporre il puzzle e definire le griglie di partenza.

Alla finestra ci sono anche i caroppiani, i seguaci dell'ex segretario della Lega pugliese, scomunicati ma formalmente ancora nel partito. Nonostante le strigliate e gli avvertimenti ai dissidenti, i maggiorenti del partito di Salvini non sembrano propensi alle epurazioni, alle porte della campagna elettorale. E forse aspettano che se ne vadano con le loro gambe. Il leader della corrente, l'europarlamentare Andrea Caroppo, non si sbilancia, prova a non far trapelare nemmeno un dettaglio del disegno, ma è indubbio che attenda l'esito dei tavoli nazionali. Si lascia scappare solo un "vediamo l'evoluzione delle prossime ore e poi tireremo le somme". A chi preconizza una trasmigrazione sic et simpliceter nel suo movimento Sud in Testa ricorda che "c'è sempre stato", è la sua rete da tanti anni, "quindi c'era, c'è e ci sarà". Scalpita per aprire ufficialmente la campagna elettorale ("Mi auguro si possa trovare una soluzione al più presto"). Non si sbottona nemmeno sui candidati, eppure provincia per provincia ha incontrato i suoi confermando le investiture. "Ci sono tanti amici che sono pronti", dice di straforo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I ben informati sono pronti a metterci la mano sul fuoco che non torneranno sui loro passi. Lo strappo non si ricuce. Il piano B, ancora secretato ma avvalorato da insistenti rumors, sarebbe già pronto da un pezzo: sei nomi nella lista del presidente, una delle due di Raffaele Fitto.