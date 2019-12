Regionali 2020, il Movimento 5 stelle incontra i cittadini: weekend di idee e proposte "per una Puglia migliore"

Lavoro, sanità, agricoltura, turismo, imprese, legalità, ambiente. Sono alcuni dei temi fondamentali per lo sviluppo della Regione, che saranno affrontati nei tavoli tematici del Movimento 5 Stelle in vista delle Regionali 2020. Tre giorni in cui i consiglieri regionali incontreranno i cittadini e gli attivisti per parlare del di quanto fatto finora, accogliendo le idee, le proposte e i suggerimenti "di chi vuole contribuire a migliorare le basi preliminari del programma elettorale, in modo che sia frutto di un lavoro condiviso".

“Dopo gli incontri territoriali - spiegano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle - si entra nel vivo della stesura del programma con le riunioni operative, occasione per raccontare quello che il Movimento 5 Stelle ha fatto finora in Consiglio Regionale e per accogliere le proposte che vengono dai pugliesi. Ci incontriamo di nuovo nei territori con cittadini attivi e operatori dei settori, che più volte abbiamo ascoltato, per raccogliere suggerimenti, integrazioni e correggere e migliorare le basi preliminari di un programma elettorale, che sarà sempre il frutto del lavoro dell’intelligenza collettiva”.

Un fine settimana ricco di appuntamenti in tutte le province pugliesi. Si comincia a Bari, venerdì 13 dicembre, alle ore 18 in via Manzoni 243 per parlare di Lavoro e Imprese. Sabato 14, ci si sposta a Maglie (Lecce), alle 10 a Open Space, in via Ospedale 70 per parlare di Legalità e Trasparenza, si prosegue a Brindisi, appuntamento alle ore 16, nella sala conferenze di Palazzo Granafei Nervegna, in via Duomo 20 per discutere di Turismo e si chiude a Taranto, alle 19 in via Dante 100 per approfondire il tema dell’Ambiente. Domenica 15 si parla di Sanità a Trani alle ore 10.30 in via Margherita di Borgogna e si chiude a Manfredonia alle ore 17, Lungomare Sauro 37 per parlare di Agricoltura.