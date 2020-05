Da Fitto un secco "non ho nulla da dire". Fratelli d'Italia foggiani ironici sulla Lega: "Hanno un nome, è già un risultato"

No comment di Raffaele Fitto. "Ci risentiamo un'altra volta, se vogliamo parlare d'altro, con piacere", risponde interpellato sull'indicazione dell'esecutivo pugliese della Lega che, con la benedizione del vicesegretario federale Andrea Crippa, propone alla colazione Nuccio Altieri come candidato alla presidenza della Regione Puglia. "Non parlo, non ho da dire nulla".

Più pungenti i Fratelli d'Italia nostrani: "La Lega continua a perorare una causa semplicemente per alzare il proprio astratto potere d'acquisto". Commenta così, a caldo, Giandonato La Salandra, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia (in tandem con Franco Di Giuseppe). "Apprendo con piacere che adesso hanno un solo nome perché fino ad oggi ne avevano due o tre, è un primo risultato".

Il consigliere regionale uscente di Fratelli d'Italia Giannicola De Leonardis si rimette alla volontà delle segreterie nazionali che si riuniranno per definire le candidature alla presidenza delle regioni che andranno al voto: "Il tavolo nazionale deciderà quale sarà il candidato presidente. Noi chiaramente guardiamo a Raffaele Fitto se tocca a Fratelli d'Italia, se non dovesse toccare a noi ma a un altro partito sarà quel partito a designarlo. Aspettiamo di vedere cosa succede a livello nazionale".

Il centrodestra, intanto, starebbe lavorando alla manifestazione unitaria del 2 giugno. "Stiamo organizzando anche noi una manifestazione a Bari, perché tutte le regioni organizzeranno un evento su base regionale - spiega La Salandra - in considerazione delle limitazioni agli spostamenti". Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia insieme, teoricamente anche in Puglia. "Sono convinto che sarà unitaria".