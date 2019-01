L'UDC Foggia presenta i sette candidati alle elezioni provinciali: "Noi unico antidoto contro la deriva populista"

L’UdC presenterà, giovedì 24 gennaio, alle ore 11.00, nella sede provinciale di via Gramsci 107/I, i candidati per il rinnovo del consiglio provinciale. «Abbiamo una lista competitiva che rappresenta tutta la Capitanata, puntando su esperienza, giovani di talento e donne, così da continuare la nostra tradizione popolare che è l’unico antidoto contro il populismo dilagante e controproducente per lo sviluppo dei territori. La nostra lista è baluardo contro chi vuole divisioni e lacerazioni, ed è un punto di riferimento per chi non ama la deriva populista. Siamo gli unici che non si vergognano delle loro origini e non cancellano il loro passato, inseguendo mode del momento, ma lavorando costantemente per lo sviluppo della nostra Provincia», afferma l’on. Angelo Cera, segretario provinciale dell’UdC.

Alla presentazione della lista, oltre ai candidati, sarà presente anche Napoleone Cera, presidente del Gruppo Popolari Regione Puglia. La lista dell’UdC per il rinnovo del Consiglio provinciale del 3 febbraio è così composta: Leonardo Iaccarino, consigliere comunale Foggia; Lucia Antonietta Dardes, consigliera comunale Chieuti; Giuseppe Mangiacotti, presidente consiglio comunale San Giovanni Rotondo; Porzia Pinto, consigliera comunale Vico del Gargano; Rita Selvaggio, assessora Vico del Gargano; Mario Roberto Terlizzi, consigliere comunale Orsara di Puglia; Antonio Zuccaro, consigliere comunale San Nicandro Garganico.