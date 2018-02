Elezioni politiche, a Foggia arriva il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli

Dopo aver ospitato Matteo Salvini, il territorio della Capitanata potrà dibattere e ascoltare il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, che sarà a Foggia questo pomeriggio alle 18 presso la Pinacoteca Comunale 9Cento in Via Ferrante Aporti, nei Quartieri Settecenteschi.

Insieme a me, capolista alla Camera della Lega, la candidata numero due Patrizia Melchiorre e il nostro coordinatore regionale Rossano Sasso, nonché candidato all’uninominale camerale Puglia 5.

"Più sicurezza, meno burocrazia, meno tasse per chi crea lavoro, lotta all'immigrazione clandestina. Dopo il disastro dei governi Pd, dopo Renzi, Boschi, Alfano e Boldrini, dobbiamo liberarci per ripartire. Come ha scritto recentemente Calderoli, le proiezioni che tutti abbiamo letto sui giornali nazionali sono al ribasso perché non considerano i tanti voti che la Lega prenderà nel Mezzogiorno. Gli interpellati, al Sud, non dicono ai sondaggisti di voler votare Lega. Calderoli sta battendo il territorio anche al Sud e ha dei riscontri tangibili: la Lega prenderà tantissimi voti anche nelle regioni meridionali".