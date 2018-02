Elezioni politiche: devo rinnovare la carta d'identità, come faccio?

L'Ufficio Anagrafe del Comune di Foggia informa gli elettori che in occasione delle consultazioni elettorali del 4 marzo prossimo gli uffici deputati al rilascio della carta d'identità presso Palazzo di Città, Corso Giuseppe Garibaldi, 58 resteranno aperti: sabato 3 marzo dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e domenica, giorno delle votazioni, dalle 8 alle 23.

Inoltre, solo nella giornata di domenica 4 marzo, e solo per l'emissione della carta d'identità, saranno aperti gli uffici della 1° Circoscrizione Arpi - Croci Nord (Viale Candelaro, 102): dalle ore 8 alle ore 13 e della 3° Circoscrizione Camporeale - San Lorenzo (Piazza Giovanni XXIII, 1): dalle ore 14 alle ore 19.

Si coglie l'occasione per comunicare che ai fini dell'espressione del voto, sarà possibile esibire la carta d'identità anche se scaduta o altro documento di identificazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia.

Pertanto, le carte d'identità e gli altri documenti di identificazione, pur se scaduti, sono validi se possono assicurare la precisa identificazione del votante.

E' previsto, altresì, che in mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri del seggio, che conosca personalmente l'elettore, può attestarne l'identità e, se nessuno dei membri del seggio è in grado di accertarne l'identità, l'elettore può presentare un altro elettore del Comune, noto al seggio, che ne attesti l'identità.

In occasione di questa consultazione elettorale ed anche in relazione al fatto che la consegna della carta d'identità elettronica avviene dopo 6 giorni lavorativi dall'emissione, il Ministero dell'Interno con la circolare n. 2/2018, ha ritenuto di equiparare la ricevuta della richiesta della carta d'identità elettronica a documento valido ai fini del riconoscimento dell'elettore.

La stessa, risponde ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera C D.P.R. N. 445/2000. Infatti contiene: foto del titolare, dati anagrafici dello stesso, numero della carta d'identità e timbro del Comune.

Tutto ciò premesso, si ricorda che, per l'emissione della carta d'identità bisogna munirsi di una fototessera, carta d'identità scaduta o in scadenza, tessera sanitaria, ricevuta del versamento o, in alternativa, sarà sempre possibile corrispondere l'importo dovuto utilizzando carte di credito e carte di debito, anche in considerazione che in quei giorni gli uffici postali sono chiusi.

In caso di smarrimento o deterioramento di carta d'identità bisogna munirsi anche della denuncia.