Massimo Russo firma due proposte di legge di iniziativa popolare targate Uila

Questa mattina Massimo Russo, candidato con il PD al Senato per il collegio Foggia-Monti Dauni-Gargano, presso la sede Uila Foggia, ha sottoscritto le raccolte di firme per le due proposte di legge di iniziativa popolare avviate dalla UILA nazionale. La UILA territoriale di Foggia sta incontrando i candidati al prossimo Parlamento per sensibilizzarli sui temi focali della raccolta firme avviata in materia di genitorialità e welfare. “La prima proposta si sposa perfettamente con gli orientamenti e i programmi in materia di sostegno alle famiglie e alle giovani coppie che il Pd intende portare avanti”, ha affermato Massimo Russo, che ha aggiunto: “quella della Uila è un’iniziativa intelligente che punta a impegnare il Parlamento su temi concreti di grande attualità”. Nel dettaglio, la prima proposta di legge mira alla promozione di più efficace conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedendo una retribuzione a carico dell’Inps del 100% per tutto il periodo di congedo di maternità obbligatorio e la possibilità di lavorare a tempo parziale al rientro, con retribuzione al 100% a carico dell'Inps. “Ci sono segnali di timida ripresa che ci dicono che il Paese sta lentamente uscendo dalla crisi congiunturale che lo ha attanagliato in questi anni. Perciò, in questa fase è ancora più importante escogitare misure di sostegno al reddito e a tutela delle fasce più deboli”, ha aggiunto Massimo Russo parlando della seconda proposta di legge di iniziativa popolare.

“Una più estesa protezione sociale è doverosa, specialmente in un contesto economico nel quale innovazione e globalizzazione aumentano la precarietà degli insediamenti produttivi e la volatilità del lavoro”, ha rimarcato. Nello specifico, l’obiettivo è irrobustire le garanzie per chi ha perso il lavoro, non riducendo nel tempo l’assegno di disoccupazione e migliorando i requisiti per il diritto all'APE sociale ai lavoratori stagionali, ai braccianti agricoli e ai lavoratori della pesca. "Stiamo sottoscrivendo un patto con i candidati di Capitanata al Parlamento: un impegno, in caso di elezione, in materia di welfare e genitorialità - ha spiegato Antonio Castriotta, Segretario generale UILA territoriale di Foggia - . Siamo lieti del sostegno di Massimo Russo alla nostra iniziativa: una disponibilità che denota attenzione ai problemi del territorio e del Paese. Quello di oggi è un primo passaggio fondamentale del lavoro che, auspichiamo, continuerà a svolgere nelle istituzioni . E' per questo motivo che stiamo coinvolgendo tutti i futuri parlamentari; saranno loro a dover discutere ed approvare le proposte di legge di iniziativa popolare volute dalla UILA”.