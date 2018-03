Elezioni politiche, a Manfredonia predisposto il pullmino per anziani e disabili

Si rende noto che, in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, al fine di facilitare il raggiungimento dei seggi elettorali agli elettori portatori di handicap, sarà assicurato il servizio di trasporto pubblico con pullmino attrezzato per anziani e disabili, anche in carrozzelle.

Per prenotazioni e informazioni, è possibile rivolgersi all’Assessorato ai Servizi sociali della Città di Manfredonia, sito in via San Lorenzo 47, tel. 0884.519618, 0884519642:

- tutti i giorni: dalle ore 10.30 alle ore 12.30;

- sabato 3 marzo 2018: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30;

- domenica 4 marzo 2018: dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00.