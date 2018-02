Elezioni Politiche, La Rete delle associazioni a sostegno di Michaela Di Donna

Si è svolto ieri, presso il comitato elettorale di via Natola, l’incontro della “Rete delle Associazioni” di Foggia a sostegno della candidatura di Michaela Di Donna al collegio uninominale “Foggia-Gargano per la Camera dei Deputati, in occasione delle imminenti elezioni politiche del prossimo 4 marzo.

Oltre agli iscritti e simpatizzanti, coordinati da Umberto Candela (“FoggiaCittà”), hanno partecipato, in rappresentanza delle rispettive associazioni, i presidenti: Roberto Iuliani (“Riaccendiamo la Speranza”), Pippo Senerchia (“MIT-Modernizzare l’Italia”), Italo Scrocchia (“Comitato Regionale Associazioni Sportive e Sociali Italiane”), Ermanno Rossitti (“Settore Tecnico Nazionale Asi Discipline Olistiche e Bio-Naturali”), Ida Cagno (“Università Popolare-Sciviass”), Walter Russo (“Comitato Provinciale A.S.I. Foggia”) e Valentina Abruzzeso (“Il Seme e l’Albero”).

Un dibattito partecipato, cordiale, informale e soprattutto attento a sviluppare i temi dell’attuale agenda politica: dalla legalità alla sicurezza, dalla qualità della vita allo sviluppo, fino alle infrastrutture e all’occupazione.

Michaela Di Donna ha illustrato con meticolosità e convinta determinazione il programma elettorale del centro-destra, oltre ai suoi personali spunti di riflessione su argomenti attesi non solo dagli italiani, ma anche da tutti quei foggiani che vedono in lei un futuro rappresentante in Parlamento delle istanze da promuovere a favore della comunità locale.

Un riconoscimento è altresì pervenuto al lavoro svolto, nel corso di questi ultimi anni, a cura della “Rete delle Associazioni”, nel solco della continuità e della coerenza del proprio impegno. E’ stato infatti ribadito dai presenti che nulla è cambiato rispetto all’adesione, da parte della “Rete”, all’area culturale di centro-destra in cui si riconosce da sempre. Proprio in ossequio a tale convinto senso di appartenenza, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, ogni associazione presente, nessuna esclusa, in ciascuna competizione elettorale, non ha mai fatto mancare il proprio apporto e sostegno ai candidati che hanno con loro condiviso progettualità, idee e programmi, primo fra tutti, il sindaco di Foggia, l’amico Franco Landella.

Anche su questo, Michaela Di Donna, soffermandosi sulla totale disponibilità nel continuare ad appoggiare, come auspicato, nel rinnovato ruolo di parlamentare dauno, i progetti culturali e sociali della Rete, ha ulteriormente ribadito l’importanza dell’affermazione politica del centro-destra, rispetto all’incapacità di governo, finora rappresentata, sia dalla compagine governativa di Renzi che dall’incompetenza e dai disastri che il M5S quotidianamente rappresenta sui territori amministrati.