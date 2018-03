VIDEO | L’Italia divisa tra Salvini e Di Maio: e se i Cinquestelle puntassero anche al Comune di Foggia?

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le elezioni politiche hanno consacrato la crescita di consenso per il Movimento Cinquestelle: in particolare in Capitanata, dove i candidati pentastellati si sono imposti su tutti e cinque i collegi uninominali, sbaragliando la concorrenza e, in alcuni casi, rovesciando i pronostici della vigilia

Come a Foggia città, dove la candidata Rosa Menga ha ottenuto oltre 16mila preferenze in più rispetto a Michaela Di Donna, candidata del centrodestra.

Ma il responso delle urne ha visto tra i vincitori anche la Lega di Salvini. A chi tra lui e Di Maio, secondo i foggiani, il presidente della Repubblica Mattarella dovrebbe affidare il compito di formare il Governo. E i foggiani che cosa ne pensano? E dopo l'exploit delle politiche, il Movimento Cinquestelle potrebbe ripetersi anche alle comunali del 2019?