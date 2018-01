Il Pd vuole giocarsela: dentro Lia Azzarone, Massimo Russo al Senato. Calvio dietro Bordo

Si sono trascinate per tutta la notte le trattative con le minoranze per la composizione del quadro delle candidature nei collegi uninominali e plurinominali in vista del voto del 4 marzo. Per Renzi, segretario Pd, "un'esperienza devastante". Emiliani e orlandiani, alla fine, non hanno votato. Qualche aggiustamento dovrà ancora essere fatto (vedi la candidatura della Boschi). E tra esclusioni eccellenti, ingressi inimmaginabili e spostamenti improbabili, anche la Capitanata stravolge il suo quadro.

Stando a quanto trapela, a correre per il collegio camerale Foggia - Gargano sarà il segretario del partito, Lia Azzarone, alla quale sarebbe stato chiesto di giocarsi la difficile partita, dopo una serie di no giunti all'indirizzo dei dem; Bordo resta saldo capolista alla Camera ma dovrà farsi il collegio uninominale Manfredonia - Cerignola; Rosario Cusmai, civico in quota Di Gioia, quello San Severo - Lucera. Stravolto il Senato: entra Massimo Russo, uomo fedele dell'assessore regionale e amministratore unico di Sanitaservice, per il collegio foggiano; la renziana Pd Elena Gentile si farà quello cerignolano, in condominio con la Bat. Altro ingresso inimmaginabile (stanti anche gli strali degli ultimi giorni) quello di Iaia Calvio, pasionaria ortese e competitor alla segreteria provinciale, messa in posizione più o meno garantita: dovrebbe essere in seconda posizione nel listino camerale, dietro a Bordo (che, ove dovesse spuntarla nel collegio uninominale, le lascerebbe il posto per il Parlamento). Dirottata su Bari l'uscente Colomba Mongiello, in seconda posizione alla Camera.