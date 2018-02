La Spezzati raccoglie l'appello al voto dell'Ufficio per il Laicato: "Rassegnazione e rabbia non devono prevalere"

“Ho letto con grande attenzione l’appello al voto formulato dall’Ufficio per il Laicato dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino, i cui contenuti, a pochi giorni dal voto, interrogano le coscienze degli elettori e di tutti coloro i quali sono impegnati in questa campagna elettorale. Considero questo appello, per il quale ringrazio i suoi proponenti, un invito prezioso a non far prevalere la rassegnazione e la rabbia, ad interpretare la politica come la forma più alta di carità, a vivere la scelta elettorale con responsabilità”, dichiara Antonella Spezzati, candidata al Senato nel collegio uninominale Puglia 8 per la coalizione di centrodestra.

“Gli ideali, tanto in chi si propone di rappresentare il territorio in Parlamento quanto in chi dovrà formulare una valutazione dei progetti in campo, non sono un dettaglio o, peggio, materiale di propaganda. Sono invece lo strumento attraverso cui recuperare il senso di un impegno che deve essere sempre servizio per il bene comune.

La dimensione etica della politica – prosegue la candidata al Senato – è ciò di cui hanno bisogno la Capitanata e l’Italia: determinazione nelle istanze ma non arroganza, senso delle istituzioni ed esercizio delle funzioni, non semplice potere. Principi ai quali tutti dobbiamo ispirarci, al di là dei convincimenti politici e personali, a prescindere dalla collocazione di partito”.

La Spezzati conclude: “Il senso collettivo della missione politica può vivere nei nostri gesti quotidiani. Abbiamo il dovere di farlo vivere nei fatti e non solo nelle proposte, di interpretarlo personalmente e pubblicamente. Gli spunti di riflessione offerti dall’Ufficio per il Laicato dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino, nel rispetto delle posizioni e dei ruoli di ciascuno, ci invitano non sciupare un’occasione, a non perdere un’opportunità, a declinare nella concretezza delle azioni l’ansia del cambiamento e la voglia di rinnovamento”.