Udc, una commissione di garanzia valuterà le candidature a Foggia. Cera: "Ci apriamo alla città"

Una commissione a garanzia della scelta dei candidati alle prossime elezioni nella città capoluogo. La decisione è stata presa al termine dell'incontro svolto nella sede provinciale dell'UdC per garantire piena trasparenza e piena condivisione sulla formazione della lista.

«Il partito, come sua abitudine, non si chiude nelle segreterie o nelle stanze dei bottoni per portare avanti trattative segrete, ma decide di farsi contenitore di tutti quei cittadini che, riconoscendosi nei nostri ideali, vogliono contribuire a governare Foggia e garantire soluzione ai tanti problemi che attanagliano la città», sottolinea il segretario provinciale on. Angelo Cera.

La commissione, presieduta dall'on.Cera, è composta da Michele Di Carlo, Francesco D'Innocenzo, Dario Iacovangelo, Eugenio Iorio.