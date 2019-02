I cinquestelle foggiani si compattano, Luigi Sorace smentisce: "Nessuna candidatura alternativa a Quarato"

Nessuna lista alternativa a quella del candidato sindaco del meet up unico del M5S, Giovanni Quarato. Così l’avvocato foggiano Luigi Sorace chiarisce la sua posizione in relazione all’articolo di Foggiatoday pubblicato in data 12 gennaio, smentendo di stare lavorando ad una candidatura ulteriore ed alternativa a quella dell’ingegnere individuata dall’assemblea del gennaio scorso. Sorace smentisce “categoricamente”: “Essendo falsa la notizia, oltre che infondata, vi invito a diffondere la mia smentita”.

L’articolo – che ha scatenato non poche inquietudini- raccontava dei fermenti che vi sarebbero tra gli attivisti, alcuni dei quali inclini a “provare la propria strada” sulla piattaforma di ‘Open Comuni’, che consente a qualunque attivista iscritto di proporsi in qualità di candidato sindaco, con propria lista. Più o meno come accaduto a San Severo, dove la lista di Gianfranco Di Sabato ha ottenuto la certificazione senza ‘benedizioni’ dei portavoce di vertice.

Su Quarato, invece, sono confluiti tutti a Foggia, compresi parlamentari e consiglieri regionali, provocando i mal di pancia di quanti avrebbero preferito votazioni libere da “voti di peso”. “Il nostro impegno è stato volto a monitorare la correttezza e trasparenza delle operazioni” hanno fatto sapere in una nota a stretto giro di posta i parlamentari Pellegrini, Menga, Lovecchio e la consigliera regionale Barone, aggiungendo però, a mo' di monito: “Non sosterremo alcuna candidatura che non sia il frutto del percorso democratico da cui è scaturita quella di Quarato”. Della serie: altre liste non godranno del nostro appoggio. Certamente un disincentivo a presentarne altre. Attecchirà?

L'espulso Franco Cuttano qualche giorno fa non smentiva nè confermava questo lavorìo dietro le quinte. Dichiarava solo su queste colonne: "A giorni avrete notizie".