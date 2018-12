Ma quali primarie, per Idea "serve candidato unitario, il centrodestra foggiano sta solo perdendo tempo"

È tornato a riunirsi il coordinamento cittadino di Idea allargato al movimento Moldaunia per fare il punto della situazione, "in virtù anche dello stallo politico nel centro-destra per le elezioni comunali a Foggia" scrive il coordinatore provinciale, Vincenzo Parisi. "Per Idea è sempre più necessario un confronto a livello locale per capire se può esserci una strada da percorrere insieme. Ci vuole un candidato unitario" affermano. Tuttavia,“riscontriamo che, nonostante il nostro invito rivolto ad alcuni alleati di essere promotori di un incontro dei partiti del centrodestra, purtroppo regna il silenzio assoluto. Una perdita di tempo che peserà sulla coalizione".

Durante la riunione del coordinamento sono state già firmate le candidature per la lista "che rappresenterà la novità delle prossime elezioni con una proposta politica che stiamo limando e che sarà sostenuta da candidati estrazione del mondo sociale, commerciale e culturale del capoluogo dauno. Siamo ai ritocchi, ma potremmo andare al voto anche domani", sottolinea il coordinamento di Idea che nei prossimi giorni presenterà il suo nuovo assetto organizzativo. Sulla questione primarie Idea provoca: “Abbiamo una nostra proposta che dovrà essere valutata come quella degli altri partiti, qualora non ci sia una condivisione del candidato". Insomma, non è un no ma neanche un sì tout court ai gazebo quello del partito di Quagliariello a Foggia, che - provoca Roberto Parisi, coordinatore cittadino- "sono una proposta di matrimonio tra persone che non si sono mai viste. Come facciamo a dire primarie se non ci siamo mai incontrati e non sappiamo se può esserci una proposta condivisa? Al tavolo abbiamo invitato lo stesso Landella. Abbiamo mai messo dei nomi sul tavolo? No. Incontriamoci - continua Parisi- scopriremmo magari che può esserci un candidato condiviso". Ma la critica non è solo a chi parla di primarie tout court, anche a chi le respinge, come l'Udc.