Franco Landella in posa con Berlusconi e Tajani: partenza elettorale al 'top' per il sindaco di Foggia

Franco Landella in piena campagna elettorale. E riparte in grande stile. La foto consegnata a Facebook dal primo cittadino è di quelle più autorevoli politicamente per un candidato azzurro: il sindaco di Foggia posa sorridente tra Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, rispettivamente presidente nazionale e vicepresidente di Forza Italia.

"Pronti per la nuova sfida #europee2019 #amministrative2019 #èvivafoggia" recita il post che accompagna lo scatto.