Passa la linea Lega: primarie in tutti i Comuni foggiani chiamati al voto di maggio, gazebo il 31 marzo

Primarie in tutti i Comuni superiori ai 15mila abitanti chiamati al voto di maggio. C'è anche una data: 31 marzo. A meno che le forze politiche locali non riescano ad addivenire a scelta condivisa su un nome entro l'8 marzo, data di presentazione delle candidature. E' questa la soluzione che sarebbero stata trovata al tavolo regionale del centrodestra per superare l'impasse venutosi a creare al tavolo provinciale di Foggia martedì scorso e dà praticamente ragione alla linea leghista: gazebo ovunque. Anche se resta aperta la porta dell'accordo politico (così come vorrebbero le altre forze politiche).

La riunione è terminata qualche minuto fa. Presenti i segretari dei partiti che compongono la coalizione, eccetto l'Udc, che martedì 26 febbraio aveva lasciato polemicamente il tavolo provinciale ringhiando contro la "arroganza della Lega". Ancora oggi Angelo Cera a Foggiatoday minacciava: "Se si va per primarie, ce ne andiamo. E lasciamo la coalizione anche a Foggia". Si attendono reazioni.

L'opzione gazebo era stata portata al tavolo di martedì dalla Lega che, con gli emissari di Caroppo Ursitti e Potenza, aveva preteso che si svolgessero dappertutto, sulla scia di quanto avvenuto a Foggia. Di Mauro (Forza Italia) invece è stato sempre irremovibile su San Severo: Rosa Caposiena candidato sindaco. E non è detto che proprio qui vengano scongiurate: la candidata azzurra in pectore pare abbia trovato tutte le convergenze nelle ultime ore.

Presenti al tavolo di quest'oggi: per la Lega Andrea Caroppo, Antonio Potenza e Raimondo Ursitti; per Forza Italia Mauro D'Attis e Raffaele Di Mauro, per Direzione Italia Franco Di Giuseppe e Francesco Ventola, per i Fratelli d'Italia Giandonato La Salandra ed Erio Congedo, per Idea Paolo Dell'Erba e Francesco Losito.