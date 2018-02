‘Noi con l’Italia’ punta su Dell’Erba: “Il Governo investa sul territorio"

Una candidatura al servizio del territorio per portare sui tavoli del Governo le istanze della popolazione, in primis la necessità di maggiori investimenti. Queste sono le priorità di Paolo Dell'Erba, candidato nella lista ‘Noi con l'Italia’ nel Collegio Puglia 4 alle elezioni del prossimo 4 marzo.

“Da imprenditore prima e da amministratore poi – spiega Paolo Dell'Erba –, conosco bene il territorio, le sue difficoltà ma anche le peculiarità, i suoi punti di forza e la caparbietà dell'imprenditoria locale. É necessario che ora sia il Governo a investire sul territorio realizzando le infrastrutture necessarie per creare sviluppo e occupazione”.

Secondo il noto imprenditore che da oltre 20 anni opera nel settore lapideo, già assessore ai Lavori Pubblici nel Comune di Apricena, con le infrastrutture necessarie la Capitanata potrebbe competere con le migliori realtà produttive del Paese creando occupazione ed evitando di perdere i suoi giovani talenti costretti ad emigrare verso territori che offrono maggiori opportunità.

“Abbiamo bisogno di reti viarie e ferroviarie – prosegue Paolo Dell'Erba – per il trasporto delle merci, per consentire alle aziende di intrattenere scambi commerciali senza dovere fare i conti con le strade disastrate del Sub Appennino. Non vanno sottovalutati inoltre i vantaggi derivanti dalla possibilità di infrastrutture destinate alla mobilità turistica stagionale e Religiosa come ferrovie, percorsi ciclorurali e trekking, porti turistici e un aeroporto in grado di rispondere alle esigenze dei professionisti quanto dei turisti. Dobbiamo permettere al territorio di superare anche il divario delle infrastrutture informatiche potenziando le occasioni di accesso ai servizi informatici delle aziende e dei giovani che vogliono investire in start up innovative. Questa è una sfida che ci deve vedere tutti impegnati per dare un nuovo volto al nostro territorio”.